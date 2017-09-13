Меры по стабилизации цен на зерно определят в октябре, заявил Ткачев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Способ стабилизации внутренних цен на зерно в России определится в начале октября, пока по-прежнему рассматриваются несколько вариантов, включая традиционный выкуп в интервенционный фонд и субсидирование железнодорожных перевозок, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Мы сегодня будем использовать все инструменты… и сейчас мы изыскиваем средства, и думаю, что в начале октября мы начнем активно эту работу", — сказал Ткачев, выступая в среду на правительственном часе в Госдуме.

Ранее в интервью РИА Новости он сообщил, что для стабилизации внутрироссийских цен на зерно нужно "убрать" с рынка 3 миллиона тонн зерна. В том числе рассматривается вариант 100-процентного субсидирования железнодорожных перевозок зерна с Урала, Поволжья и других регионов в южные порты, чтобы стимулировать экспорт, рассказывал министр.