Медведев ожидает, что объем российского ВВП продолжит расти

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Объем валового внутреннего продукта в РФ будет продолжать расти, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду.

"За прошедшие полгода объем ВВП вырос на 1,7%. Это в стоимостных показателях порядка 42 триллионов рублей. Мы ожидаем, что во втором полугодии рост валового внутреннего продукта продолжится", — сказал Медведев на совещании с правительством по исполнению федерального бюджета РФ за первое полугодие 2017 года.

Российский премьер отметил, что доходы бюджета также увеличились и превысили прогнозируемые показатели на 14%. "Превысили они 7 триллионов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, они выросли приблизительно на 21,5 %", — сказал он.