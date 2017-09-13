"Швабе" планирует внедрять "умные" технологии в Ярославской области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Холдинг "Швабе" примет участие в развитии городской инфраструктуры Ярославской области, а также производстве на территории региона высокотехнологичного медицинского оборудования, светотехники и другой продукции, сообщает пресс-служба холдинга, комментируя итоги встреч представителей "Швабе" и правительства и предприятий региона.

"Взаимодействие с этим регионом представляет для холдинга высокий интерес. В рамках встречи "Швабе" продемонстрировал возможности по выпуску современной техники различного назначения, а также представил примеры из практики реализации проекта "Светлый город" в Москве, Нижнем Тагиле и ряде других городов РФ", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По его словам, тема внедрения этой концепции в городах Ярославской области стала ключевой на повестке дня. "Холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями и готов применить накопленный опыт для ее осуществления в регионе. В частности, в ходе переговоров были рассмотрены перспективы интеграции с местными предприятиями в области локализации производства техники для ведения проекта, обсуждалась дорожная карта проекта и текущий статус предпроектных исследований и организации рабочих групп", — отметил Ожгихин.

Кроме того, как информирует пресс-служба, одной из центральных тем встреч в Ярославле стало обсуждение возможностей развития в регионе новых инвестиционных проектов в области производства медтехники с участием холдинга и других организаций Ростеха.