В Ивановской области заработало предприятие по переработке ртутных ламп

Люминесцентные лампы на заводе по их утилизации в Иванове. 11 сентября 2017

Люминесцентные лампы на заводе по их утилизации в Иванове. 11 сентября 2017

ИВАНОВО, 13 сен — РИА Новости. Первый в Ивановской области цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп начал работу в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"До настоящего времени в Ивановской области отсутствовало подобное предприятие, ртутьсодержащие лампы вывозились в другие регионы. Производительность цеха при работе в одну смену составляет 2,4 миллиона ламп в год, что полностью отвечает потребностям области. Инвестиции в предприятие составили более 15 миллионов рублей", — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что обезвреживание ртутьсодержащих ламп осуществляется на специализированной установке "ЭКОТРОМ-2". Это оборудование позволяет разделять ртутные лампы всех типов на компоненты: люминофор, очищенное стекло и алюминиевые цоколи. При этом люминофор вывозится на специализированное предприятие для выделения ртути. Очищенное стекло и алюминиевые цоколи — это перерабатываемое вторсырье. Пары ртути, образующиеся в процессе дробления ламп, с помощью химического поглотителя задерживаются в адсорберах и не попадают в атмосферу

Губернатор Ивановской области Павел Коньков, посетивший новое предприятие, отметил, что с его запуском в регионе решена серьезная задача по защите окружающей среды. "В цеху установлено современное отечественное оборудование, благодаря чему производимая здесь первичная переработка ламп полностью отвечает требованиям, предъявляемым к объектам по обезвреживанию отходов первого класса опасности", — сказал глава региона.

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