Эксперт рассказал о взяточничестве в бразильской компании "Odebrecht"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бразильская компания Odebrecht с 2009 года потратила на взятки порядка 16,5 миллионов долларов, больше, чем ранее сообщали ее сотрудники, рассказал РИА Новости эксперт из организации "Мексиканцы против коррупции и безнаказанности" (MCCI) Рауль Олмос.

"Мы обнаружили, что переведенные из Odebrecht суммы взяток оказались больше, чем названные ее управляющими: они составили 16,5 миллионов долларов с 2009 года, больше, чем заявленные 10,5 миллионов в период с 2010 по 2014 год", — заявил Олмос. По его словам, сумма почти на 60% превысила ту, которую назвали шесть руководителей фирмы в 2016 году в ходе допроса американского минюста.

По его словам, о данных переводах стало известно впервые. Они были обнаружены на счетах сети банков Credicorp de Panamá в различных государствах. Деньги переводились в подставную фирму в городе Поса-Рика-де-Идальго. "Нам осталось установить личности тех, кто может быть связан с подставной компанией, и тех, кто получал доходы от данных переводов", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.