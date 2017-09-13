Бывший консультант ЕС предрек рост госдолга США

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госдолг США продолжит расти, пока американские политические лидеры не проведут кардинальные структурные реформы в правительстве и в финансовом секторе, заявил РИА Новости бывший консультант ЕС Паоло фон Ширах (Paolo von Shirach).
"В настоящий момент нет абсолютно никакого знака того, что администрация Трампа или конгресс хотят серьезно пересмотреть социальные программы, которые являются коренной причиной этого систематичного бюджетного дисбаланса", — заявил председатель института Global Policy и профессор по международным делам и экономике в университете BAU в Вашингтоне Ширах.
По его словам, основные обязанности и приоритеты расходования средств федерального правительства обеспечивали тот факт, что дефицит был "заперт" в самой структуре политики и общества США. "Пути продвижения вперед к устойчивому глобальному лидерству США не существует, если отрицательная социальная спираль расходы/дефицит/долг окончательно не изменится", — предупредил Ширах.
В свою очередь аналитик с Уолл-стрит Чарльз Ортел заявил РИА Новости, что другие страны могут гораздо сильнее ощутить последствия от госдолга США, который превысил историческую отметку в 20 триллионов долларов. По словам Ортела, госдолг США скорее всего сильно повлияет на более уязвимые в экономическом плане страны. "Другие будут страдать гораздо больше, чем мы (США – ред.)", — заявил он.