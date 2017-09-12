Минфин пока не принял решения о сроках обмена евробондов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минфин РФ пока не принял решения о сроках обмена евробондов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"Никаких решений по срокам проведения обмена еврооблигаций не принято", — сообщила пресс-служба.
Министерство в июне разместило два транша суверенных еврооблигаций на 10 и 30 лет совокупным объемом 3 миллиарда долларов, в планах — обмен старых выпусков евробондов на новые еще на 4 миллиарда долларов. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что операция обмена может состояться ближе к осени.