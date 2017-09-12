Липецкие предприятия представили продукцию на выставке "Импортозамещение"

ЛИПЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Свыше 20 предприятий Липецкой области представили продукцию на выставке "Импортозамещение", которая открылась во вторник в международном выставочном центре "Крокус Экспо", сообщает администрация области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел стенды выставки "Импортозамещение", осмотр премьер-министр начал со стенда Липецкой области, где среди прочего было представлено мороженое.

Всего предприятия Липецкой области представляют на выставке в Москве более 130 экспонатов.

"Участники инновационного территориального кластера машиностроения и металлообработки Липецкой области "Долина машиностроения" представляют на выставке перспективные металлообрабатывающие станки и центры, импортозамещающие электродвигатели, гидравлическое оборудование. АО "Рафарма" демонстрирует широкую гамму отечественных препаратов: антибиотики, противоопухолевые средства, жаропонижающие детские микстуры", — говорится в сообщении пресс-службы области.

На стенде предприятий региона также представлена многоцелевая комбинированная машина МКМ-1905 в комплекте с опрыскивателем для сельского хозяйства производства ООО "Липецкий завод коммунальных машин". Кроме того, представлена продукция шести резидентов ОЭЗ "Липецк".

Помимо этого, посетители выставки могут увидеть уникальное елецкое кружево, продегустировать продукцию известных торговых марок липецкого мороженого и соков завода "Прогресс".

"Липчане целенаправленно выполняют задачу по развитию собственного производства взамен импортной продукции. Небольшая по своим размерам Липецкая область производит промышленной продукции больше, чем несколько соседних регионов. И сегодня, в непростых экономических условиях, есть положительная динамика по многим отраслям. За высокими результатами — огромный труд каждого жителя и целых трудовых коллективов", — сообщил РИА Новости глава региона Олег Королев.

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