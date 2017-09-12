Средний чек россиян за один визит в магазин в августе вырос на 15 рублей

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в августе вырос на 3%, или на 15 рублей по сравнению с июлем и составил 518 рублей, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга "Ромир".

"После июльского падения почти на 3% средний чек в августе полностью компенсировал эти потери и прибавил 3%, вернувшись к показателю первого летнего месяца. В итоге средний чек по итогам августа получил значение в 518 рублей", — говорится в исследовании. По сравнению с августом 2016 года средний чек увеличился на 4% — год назад показатель составлял 498 рублей.

Отмечается, что основной вклад в рост среднего чека внесли Центральный и Дальневосточный федеральные округа — там рост среднего чека оказался значительно выше среднего. Так, средний чек жителя Центрального федерального округа составил 598 рублей (плюс 4,2% по сравнению с июлем), Дальневосточного — 467 рублей (плюс 4,5%), Приволжского — 442 рубля (плюс 0,9%), Сибирского — 408 рублей (плюс 0,2%).

В остальных федеральных округах показатель снижался. Среднестатистический житель Южного округа в августе за один поход в магазин потратил 442 рубля (минус 0,2% по сравнению с июлем), житель Северо-Запада — 632 рубля (минус 0,3%), Урала — 429 рублей (минус 4%). В Москве средний чек в августе увеличился на 6,8% и составил 690 рублей, в Санкт-Петербурге — напротив, сократился на 4,4%, до 679 рублей.

"В августе средний чек продолжил свое снижение во всех торговых каналах. Так, за месяц средний чек в гипермаркетах сократился на полпроцента, в супермаркетах – на 3%, в дискаунтерах – на 1,1%, в магазинах традиционной торговли – на 1,7%", — отмечает холдинг.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники скан-панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.