Чечня и Ямал подписали соглашение о сотрудничестве

ГРОЗНЫЙ, 12 сен — РИА Новости. Чеченская республика и Ямало-Ненецкий автономный округ во вторник в Грозном подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Документ подписан главой Чечни Рамзаном Кадыровым и губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным.

Согласно соглашению, регионы будут обмениваться опытом законотворческой деятельности, содействовать становлению, сохранению и расширению торгово-экономических связей. Также они будут способствовать осуществлению взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров на конкурентной основе, обмениваться опытом по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата, организуют выставочно-ярмарочную деятельность, в том числе продукцией АПК.

Стороны будут создавать условия для всесторонних контактов научно-исследовательских организаций, делиться практиками в реализации проектов государственно-частного партнерства, содействовать развитию связей между медицинскими и образовательными организациями. Также запланировано сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, укрепление и развитие сложившихся контактов и связей в области культуры, туризма и спорта.

Кроме того, Чечня и ЯНАО будут участвовать в совершенствовании правового регулирования и обмена практическим опытом в сфере государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений, этнокультурного развития народов РФ, вести скоординированную деятельность по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи, формированию здорового образа жизни.

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