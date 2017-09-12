Нефть дорожает после публикации отчета ОПЕК

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник днем растут после публикации сентябрьского отчета ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.10 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72% — до 54,23 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,62% — до 48,37 доллара за баррель.

Росту нефтяных цен поспособствовали данные по добыче нефти, опубликованные ранее во вторник. В докладе ОПЕК за сентябрь сообщается, что организация снизила добычу нефти на 79 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем — до 32,755 миллиона баррелей в сутки. Также ОПЕК пересмотрела оценку добычу нефти организации за июль, понизив ее уровень на 35 тысяч баррелей в сутки — до 32,834 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на сырье в 2017 году на 0,28 миллиона баррелей в день, до 96,77 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации за сентябрь. В предыдущем докладе прогноз составлял 96,49 миллиона баррелей в день. Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году составляет приблизительно 1,42 миллиона баррелей в сутки к прошлому году. В 2016 году спрос на нефть в мире составил около 95,35 миллиона баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть на 2018 год также был пересмотрен в сторону увеличения по сравнению с предыдущим докладом — до 98,12 миллиона баррелей. Рост спроса ожидается на 1,35 миллиона баррелей в день к прошлому году.

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