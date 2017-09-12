Нефть дорожает после публикации отчета ОПЕК

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник днем растут после публикации сентябрьского отчета ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
Росту нефтяных цен поспособствовали данные по добыче нефти, опубликованные ранее во вторник. В докладе ОПЕК за сентябрь сообщается, что организация снизила добычу нефти на 79 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем — до 32,755 миллиона баррелей в сутки. Также ОПЕК пересмотрела оценку добычу нефти организации за июль, понизив ее уровень на 35 тысяч баррелей в сутки — до 32,834 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на сырье в 2017 году на 0,28 миллиона баррелей в день, до 96,77 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации за сентябрь. В предыдущем докладе прогноз составлял 96,49 миллиона баррелей в день. Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году составляет приблизительно 1,42 миллиона баррелей в сутки к прошлому году. В 2016 году спрос на нефть в мире составил около 95,35 миллиона баррелей в сутки.
Мировой спрос на нефть на 2018 год также был пересмотрен в сторону увеличения по сравнению с предыдущим докладом — до 98,12 миллиона баррелей. Рост спроса ожидается на 1,35 миллиона баррелей в день к прошлому году.
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