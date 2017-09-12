Эксперты оценили покупательскую способность россиян

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Население РФ стало более обеспеченным, если мерить уровень его жизни продуктами для щей, однако покупательская способность россиян в отношении остальных продуктов питания за семь месяцев снизилась, говорится в "Комментарии о государстве и бизнесе" ВШЭ.

"Цены на картофель, капусту, морковь, лук репчатый и свинину при сложившихся среднедушевых денежных доходах за семь месяцев 2017 года таковы, что на среднедушевые доходы можно купить больше продуктов для традиционного первого блюда, чем в январе-июле 2014 года", — говорится в исследовании.

При этом авторы бюллетеня отмечают, что покупательная способность среднедушевых денежных доходов по ржаному хлебу снизилась на 10%. По остальным продуктам питания дело тоже обстоит не очень хорошо, как с продуктами для щей.

"Покупательная способность доходов населения снизилась по рыбе и маргарину на 23–24%; по маслу подсолнечному – на 19%; по рису и крупам – на 15–17%; по говядине, молоку, вермишели – на 9–10%; по курам и яйцам – на 3% в январе-июле 2017 года по сравнению с тем же периодом 2014 года", — говорится в документе. Серьезные проблемы у россиян появились и с продуктами для чаепития: покупательная способность по черному чаю снизилась на 26,7% по сахару-песку — на 9,4%, по белому хлебу — на 5,8%, по сливочному маслу – на 24,5%.

Авторы исследования отмечают, что общее падение покупательской способности россиян в январе-июле текущего года наблюдается на фоне роста зарплат. Номинальная зарплата в РФ, по данным официальной статистики, выросла за семь месяцев на 7,5%, а реальная зарплата, с учетом инфляции увеличилась на 3%. Номинальный размер пенсий вырос на 9,6%, а реальный — на 5,1%.

"Рост реальных размеров заработных плат и пенсий, однако, не привел к соответствующему увеличению реальных располагаемых денежных доходов населения: за 7 месяцев 2017 года они снизились на 1,4% по отношению к соответствующему периоду 2016 года", — говорится в документе. Это объясняется тем, что граждане, помимо официальных зарплат и пенсий, имеют и другие доходы, которые существенно снизились.