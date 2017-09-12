ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2017 году

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2017 году на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с августовским прогнозом — до 11,12 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.

В августе ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в РФ в 2017 году на уровне 11,11 миллиона баррелей в день.

По сравнению с 2016 годом показатель повысился на 40 тысяч баррелей в сутки.

"Добыча нефти в РФ в первом и во втором квартале 2017 года оценивается в 11,25 миллиона баррелей в день и 11,26 миллиона баррелей в день, соответственно. Прогноз ОПЕК по квартальной добыче нефти в России сохранен на уровне 10,98 миллиона баррелей в день в третьем и четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года", — говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.