Эксперты прокомментировали рост госдолга США

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. России стоит продолжать вкладывать средства в ценные бумаги казначейства США, увеличивая из с текущих 102,9 миллиарда долларов, поскольку такие инвестиции являются залогом сохранности денег и высокой ликвидности вложений, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Российская Федерация за июнь текущего года сократила объем резервов в ценных бумагах казначейства США на 5,8 миллиарда долларов — до 102,9 миллиарда долларов, в годовом выражении показатель вырос на 12 миллиардов долларов, сообщается на сайте министерства финансов США.

"Безусловно, России стоит продолжать вкладывать (в американские долговые госбумаги — ред.), поскольку это (США — ред.) — центр основных мировых валют, и задача международных резервов — обеспечение сохранности и ликвидности в первую очередь. Поэтому разумно, что у России значительные вложения в гособлигации США", — заявил экономист "Ренессанс Капитал" по России и странам СНГ Олег Кузьмин.

Снижение объема вложений РФ в долговые ценные бумаги США "может быть связано с какими-либо переоценками", предположил также он.

"Полагаю, что пока беспокоиться рано. Однако портфель вложений всегда нужно диверсифицировать. В том числе и государственный "портфель" — то есть, международные резервы государства. Россия в течение нескольких последних лет продвинулась по пути диверсификации резервов… С этим и связано сокращение доли резервов, которые РФ держит в госбумагах США", — оценила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Однако полностью отказываться от вложений в гособлигации США, на наш взгляд, пока рано", — подчеркнула она, добавив, что "это надежное и достаточно доходное вложение, на нем можно заработать".