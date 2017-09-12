Европарламент одобрил новые меры по безопасности газоснабжения ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Европарламент на пленарной сессии во вторник одобрил новые меры, призванные повысить безопасность газоснабжения в Евросоюзе.
"Доклад одобрен в первом чтении", — заявил председатель заседания по итогам голосования за принятие доклада, подготовленного главой комитета ЕП по промышленности и энергетике Европарламента Ежи Бузеком. Трансляцию из зала заседания, которое проходит во французском Страсбурге, вели службы ЕП и Еврокомиссии.
Еврокомиссия ранее поясняла, что законопроект предлагает ввести принцип солидарности, когда в случае серьезного газового кризиса в одной стране ЕС ее государства-соседи по ЕС будут оказывать ей помощь, чтобы обеспечить насущное газоснабжение.
Исходя из прежних сообщений институтов ЕС, у властей Евросоюза может появиться и доступ к информации о долгосрочных газовых контрактах, которые имеют важное значение для безопасности газоснабжения стран ЕС.
В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный в том числе усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей. Стоит отметить, что крупнейшим среди поставщиков газа в Евросоюз является Россия.