Европарламент одобрил новые меры по безопасности газоснабжения ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Европарламент на пленарной сессии во вторник одобрил новые меры, призванные повысить безопасность газоснабжения в Евросоюзе.

"Доклад одобрен в первом чтении", — заявил председатель заседания по итогам голосования за принятие доклада, подготовленного главой комитета ЕП по промышленности и энергетике Европарламента Ежи Бузеком. Трансляцию из зала заседания, которое проходит во французском Страсбурге, вели службы ЕП и Еврокомиссии.

Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ассамблеи, "теперь Совет ЕС должен одобрить законопроект, после одобрения он будет опубликован в официальном журнале ЕС".

Еврокомиссия ранее поясняла, что законопроект предлагает ввести принцип солидарности, когда в случае серьезного газового кризиса в одной стране ЕС ее государства-соседи по ЕС будут оказывать ей помощь, чтобы обеспечить насущное газоснабжение.

Исходя из прежних сообщений институтов ЕС, у властей Евросоюза может появиться и доступ к информации о долгосрочных газовых контрактах, которые имеют важное значение для безопасности газоснабжения стран ЕС.

Отмечается, что этот законопроект является вторым пакетом регулирования в рамках создания Энергетического союза в ЕС, который проходит через Европарламент. Первым было законодательство по сверке с Еврокомиссией проектов межправительственных соглашений государств Евросоюза на закупку газа у третьих стран.

В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный в том числе усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей. Стоит отметить, что крупнейшим среди поставщиков газа в Евросоюз является Россия.