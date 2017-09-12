Нацбанк Украины ожидает скорого приезда миссии МВФ

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Национальный банк (ЦБ) Украины ожидает приезда оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра программы кредитования во второй половине сентября, сообщила во вторник журналистам замглавы финрегулятора Екатерина Рожкова.

"Миссия, мне кажется, — вторая половина сентября. Они прибудут на пересмотр, а дальше (выделение очередного транша — ред.) уже будет зависеть от скорости обработки результатов, от договоренности, когда они будут готовы докладывать на кредитном комитете у себя", — сказала Рожкова.