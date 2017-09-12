ФАС изучит сделку "Яндекса" и Uber в течение месяца

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит возможность сделки компаний "Яндекс" и Uber в течение месяца, решение вынести сделку на комиссию по иностранным инвестициям пока не принято, сообщил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Нет (решение не принято — ред.), поработаем в установленные законом сроки, что-нибудь около месяца", — сказал Артемьев.

Он также сообщил, что о выносе этой сделки на комиссию по иностранным инвестициям "пока решения нет".

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.