Голодец: студенческие бизнес-проекты способствуют сотрудничеству с Китаем

ГУАНЧЖОУ (Китай), 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Предметом практического сотрудничества между Китаем и Россией должны быть реальные проекты, и проект студенческих бизнес-инкубаторов является одним из таких, заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Голодец находится с рабочим визитом в Китае для участия в 18-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
"Мы с вами должны соответствовать тому уровню взаимоотношений, который задали наши руководители… Сотрудничество не бывает просто так. Предметом сотрудничества должны быть очень реальные проекты. И этот проект является одним из них", — заявила Голодец на встрече с представителями программы "Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор".
Российский вице-премьер подчеркнула, что этот проект — пример успешного сотрудничества и продвижения в направлении гуманитарного развития.
Она отметила, что межгосударственные отношения заключаются в и близости народов двух стран, а молодежь — это надежда в деле дружбы между Россией и Китаем.
В 2014 году Российский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи учредили Российско-Китайский клуб молодых предпринимателей, в 2016 году запустили работу первого Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора на территории Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. В июле этого года бизнес-инкубаторы были открыты в Омске, Ульяновске, Уфе и Хабаровске. С китайской стороны в этом проекте принимают участие города Циндао, Сиань, Харбин и Гуйян.