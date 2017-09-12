Голодец: студенческие бизнес-проекты способствуют сотрудничеству с Китаем

ГУАНЧЖОУ (Китай), 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Предметом практического сотрудничества между Китаем и Россией должны быть реальные проекты, и проект студенческих бизнес-инкубаторов является одним из таких, заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Голодец находится с рабочим визитом в Китае для участия в 18-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Мы с вами должны соответствовать тому уровню взаимоотношений, который задали наши руководители… Сотрудничество не бывает просто так. Предметом сотрудничества должны быть очень реальные проекты. И этот проект является одним из них", — заявила Голодец на встрече с представителями программы "Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор".

Российский вице-премьер подчеркнула, что этот проект — пример успешного сотрудничества и продвижения в направлении гуманитарного развития.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун в свою очередь выразила поддержку делу российско-китайских молодежных обменов. "Всего лишь за год запуска этого проекта в нем приняли участие сотни молодых людей из Китая и России, который охватывает восемь городов. Можно сказать, что достигнуты очень хорошие результаты", — сказала Лю Яньдун.

Она отметила, что межгосударственные отношения заключаются в и близости народов двух стран, а молодежь — это надежда в деле дружбы между Россией и Китаем.

В 2014 году Российский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи учредили Российско-Китайский клуб молодых предпринимателей, в 2016 году запустили работу первого Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора на территории Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. В июле этого года бизнес-инкубаторы были открыты в Омске, Ульяновске, Уфе и Хабаровске. С китайской стороны в этом проекте принимают участие города Циндао, Сиань, Харбин и Гуйян.