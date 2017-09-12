Росавтодор выступил против скидок в системе "Платон" в льготный период

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Росавтодор считает нецелесообразным введение скидки по пробегу для большегрузов в системе "Платоне" в период действия льготного тарифа, сообщил журналистам замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов.
"Росавтодор считает введение скидок в период действия льготного тарифа нецелесообразным, так как это противоречит принципам системы. К вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу", — сообщил Прончатов.
Говоря в целом о возможности введения скидки на тариф "Платона" для большегрузов пропорционально пробегу, замглавы Росавтодора оценил перспективы реализации этой идеи как "маловероятные".
Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля.