Росавтодор выступил против скидок в системе "Платон" в льготный период

Грузовые автомобили дальнобойщиков во время протестной акции против системы Платон на Горьковском шоссе Ногинского района Московской области

Грузовые автомобили дальнобойщиков во время протестной акции против системы Платон на Горьковском шоссе Ногинского района Московской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Росавтодор считает нецелесообразным введение скидки по пробегу для большегрузов в системе "Платоне" в период действия льготного тарифа, сообщил журналистам замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Глава правительства Дмитрий Медведев ранее поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину подготовить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе "Платон" с учетом величины пробега транспортного средства по федеральным трассам.

"Росавтодор считает введение скидок в период действия льготного тарифа нецелесообразным, так как это противоречит принципам системы. К вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу", — сообщил Прончатов.

Говоря в целом о возможности введения скидки на тариф "Платона" для большегрузов пропорционально пробегу, замглавы Росавтодора оценил перспективы реализации этой идеи как "маловероятные".

Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля.