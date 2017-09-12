Долг "Открытия" по ОФЗ может быть списан, считают в Минфине

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Банку "Открытие" могут списать долг по ОФЗ, если после оценки его состояния Банком России станет ясно, что кредитная организация утратила капитал, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам.

АСВ в мае 2015 года по программе господдержки передало банку "Петрокоммерц", позднее вошедшему в "ФК Открытие", а также самому "ФК Открытие" ОФЗ на сумму 65,2 миллиарда рублей. Кроме того, у банка "ФК Открытие" в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов на общую сумму 1 миллиард долларов.

"Я ожидаю, что он будет списан, но это зависит от того, какие выводы будет делать Центральный банк по поводу состояния банка",- отметил Моисеев.

"Но мои ожидания, что в рамках общей процедуры такого рода инструмент списывается, в случае, если банк утратил капитал", — пояснил Моисеев.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".