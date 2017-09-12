Минэнерго прогнозирует рост добычи нефти и газа на шельфе в 2017 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает роста добычи газа на шельфе в РФ в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3,3%, до 34 миллиардов кубометров, нефти — на 16,6% — до 26 миллионов тонн, сообщил замглавы ведомства Кирилл Молодцов в выступлении на 13-ой выставке и конференции RAO/CIS Offshore.

"В прошлом году мы добыли больше 22,3 миллиона тонн нефти на шельфе и больше 32,9 миллиарда кубов газа. Практически на 17% больше, чем в 2015 году по нефти и практически на 4% больше, чем в 2015 году по газу. Таких же результатов мы ожидаем и в этом году. Мы ожидаем, что добыча нефти составит порядка 26 миллионов тонн, по газу — порядка 34 миллиардов кубических метров газа", — сообщил Молодцов.