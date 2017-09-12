ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Тенденция стабильного развития экономики Китая не претерпит больших изменений, небольшое замедление роста связано с масштабами экономики, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Он подчеркнул, что сейчас власти Китая сфокусированы на улучшении качества и эффективности национальной экономики; проводят структурную реформу, заменяя старые двигатели роста на новые, продвигая инновации и массовое предпринимательство.
Власти страны в начале года установили планку роста ВВП на 2017 год на уровне 6,5% и выше. По итогам первого полугодия экономика Китая выросла на 6,9%. Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.