В ГД предложили списать затраты работодателей на путевки для сотрудников

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы рассмотрел и одобрил проект федерального закона, предусматривающий возможность списания на себестоимость затрат работодателей на туристические и санаторно-курортные путёвки, которые они приобретают своим работникам для их отдыха в пределах России, сообщил РИА Новости в понедельник председатель экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

Собеседник агентства сообщил, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам рассмотрел и одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ". Он уточнил, что ранее этот законопроект был внесён в ГД им и его коллегами по Совету Федерации Валерием Рязанским и Александром Варфоломеевым, законопроект уже получил положительное заключение правительства.

Проект федерального закона предусматривает возможность списания на себестоимость затрат работодателей на туристические и санаторно-курортные путёвки, которые они приобретают своим работникам.

"Сегодня работодатель может списывать затраты по договорам на оказание медицинских услуг и по договорам личного страхования на себестоимость в пределах 6% от фонда оплаты труда. В этот же список мы предлагаем добавить путевки на отечественные курорты и в санатории", — пояснил Фомин.

"Сейчас работодатели в России покупают более 110 тысяч путевок в год для своих работников за счет чистой прибыли. Согласно экономическому обоснованию, которое было подготовлено для законопроекта, его принятие позволит увеличить это количество минимум до 220 тысяч путевок в год. А общее увеличение российского туристического рынка с учетом коэффициента мультипликатора составит минимум 6 миллиардов рублей в год", — рассказал он.

По данным ВЦИОМ за 2016 год, более 70% жителей России не смогли себе позволить отдых где бы то ни было, кроме дома и дачи. Главным препятствием люди назвали отсутствие финансов.

По мнению сенатора, сложно говорить о развитии туризма в России, когда подавляющее большинство российских граждан не могут себе позволить выехать на отдых за пределы своего региона.

"У каждого жителя России должна быть возможность путешествовать по своей стране. Именно для решения этой задачи мы предложили изменения в Налоговом кодексе, которые станут стимулом для работодателей приобретать своим работникам путёвки для отдыха в России", — резюмировал Фомин.