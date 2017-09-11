Топилин: проект о повышении МРОТ внесут в Госдуму вместе с проектом бюджета

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минтруд уже подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума, документ будет внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их.

"Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года – до 100%…. Законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы", — цитирует Топилина пресс-служба Минтруда.

В результате с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей (в расчет берется величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года – 11 163 рубля), а абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен федеральным законом в 2018 году исходя из динамики прожиточного минимума, сообщил министр.