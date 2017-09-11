МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов.

Документ исключает судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней или штрафов. Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трех лет и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет.

В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

"Данные изменения позволят распространить досудебную процедуру обжалования на отказ налогового органа возвратить излишне взысканные суммы налогов, что позволит снизить количество судебных разбирательств в связи с этим и упростить процедуру возврата излишне взысканных налогов. Судебный порядок возврата излишне взысканных налогов обременителен для налогоплательщика, поэтому его и предлагается исключить", — пояснил журналистам один из авторов законопроекта, зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.