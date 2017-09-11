"АвтоВАЗ" объявил о начале производства Vesta SW и Vesta SW Cross

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) на заводе в Ижевске, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
В процессе подготовки серийного производства было испытано более 100 прототипов Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, которые тестировались в лабораторных и дорожных условиях, успешно прошли краш-тесты и испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам, отмечает "АвтоВАЗ".
Ранее глава компании Николя Мор говорил журналистам, что Lada Vesta SW будет немного дороже автомобиля в кузове седан в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross, а Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 литра будет стоить дороже 800 тысяч рублей. Цены на автомобиль в кузове седан начинаются сейчас от 555 тысяч рублей.