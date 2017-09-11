США никогда не заменят Россию в поставках газа в Европу, заявил глава ФСЭГ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Сейед Мохаммад Хуссейн Адели считает что США никогда не смогут заменить Россию в поставках газа в Европу.

"Я не понимаю скепсиса в ЕС относительно Nord Stream-2. Европе и дальше нужен будет российский газ, поскольку влияние США на европейском газовом рынке до сих пор невелико… США никогда не заменят Россию в поставках газа в Европу. И Россия непременно также будет экспортировать сжиженный природный газ (СПГ)", — заявил Адели в интервью изданию Handelsblatt

По словам Адели, крупнейшим поставщиком СПГ остается Катар. Экспорт США еще не достиг такого объема, чтобы значительно влиять на рынок.

США наращивают свою долю рынка в поставках СПГ в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016 годом в целом, говорилось в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.

Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов.