Российские эксперты не видят смысла запрещать домашний майнинг биткоинов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вводить запрет на добычу криптовалюты (майнинг) и установку ферм в жилых помещениях в России было бы бессмысленно, поскольку технически невозможно контролировать соблюдение таких ограничений, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Правовой статус

Ранее в сентябре член рабочей группы при президенте РФ по развитию интернета Илья Массух заявил, что в России могут ввести запрет на установку ферм для добычи криптовалюты (майнинг) в жилых помещениях. Запрет может быть введен из-за больших энергозатрат майнинговых ферм, что существенно увеличивает нагрузку на сети и нагревает воздух в квартире. Все это может быть небезопасно для других жильцов дома. Массух также усомнился в целесообразности добычи криптовалюты внутри страны.

По мнению экспертов, в первую очередь властям необходимо определиться с правовым статусом криптовалют и регулированием рынка.

Ранее в сентябре министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный. По его мнению, для физлиц покупка криптовалют должна быть аналогичной покупке ОФЗ. До этого замминистра финансов Алексей Моисеев высказывал мнение, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже.

В настоящее время биткоин на мировых рынках оценивается по-разному: как актив, сырьевой товар, валюта. "Посмотрите на природу биткоина — это и валюта, и сырьевой товар. В худшем случае это можно назвать "пузырем", — считает со-основатель и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).

По его мнению, "любому должно быть позволено торговать биткоинами, так же как можно торговать валютами, золотом, сырьевыми товарами и так далее".

"Главный вопрос, который сейчас стоит перед российскими властями — какой правовой статус должны иметь криптовалюты. Единства мнений нет — ряд ведомств выступает за статус платежного средства (по примеру Японии), ряд — за статус актива или иного имущества, а кто-то и вовсе предлагает полностью запретить. В первом случае доступ к биткоину получат все россияне, и виртуальной валютой можно будет оплачивать практически любые товары и услуги. Во втором случае, на наш взгляд, действительно стоит ограничивать доступ к криптовалютам. Доступ к торговле должны иметь квалифицированные инвесторы", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Запрет был бы неэффективным

По мнению экспертов, домашний майнинг криптовалют не представляет опасности и вводить запрет на него не имеет смысла.

"Если они (власти — ред.) запретят майнинг, это не будет связано с энергозатратами или перегревом (техники — ред.). Это произойдет потому, что они не хотят, чтобы в руках людей была власть над криптовалютами", — считает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

По его мнению, запрет на любую деятельность, связанную с майнингом для обычных людей, несправедлив. Кроме того, домашний майнинг популярен среди заинтересованных в криптовалютах людей. "Многие люди когда-либо занимались майнингом дома, включая меня. Я также думаю, что многие… очень хорошо осведомлены о майнинге и возможности зарабатывать на этом", — добавил эксперт.

По оценке со-основателя BitMEX Хэйса, Россия является третьим по величине рынком торговли биткоинами. "Правительство не сможет эффективно запретить домашний майнинг биткоинов, если только оно не планирует отключить интернет", — сказал он.

"Даже если это (запрет — ред.) будет прописано законодательно (что, опять же, смотрится сомнительно), встает вопрос с исполнением этого предписания. Кто и как будет отслеживать, с какой целью работает домашний компьютер? Технически это невозможно. Следовательно, смысла в запрете просто нет, это обычное сотрясание воздуха", — считает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

"Проблемы с потреблением электричества не должны никого беспокоить, если человек вовремя оплачивает свои счета. Перегрев техники, в свою очередь, ведет к выходу ее из эксплуатации, поэтому работающим компьютерам создается нужная атмосфера с нормальным температурным режимом и уровнем влажности. В обычной квартире для этого почти всегда достаточно открыть окна. Что касается опасности подобного соседства в многоквартирном доме, то здесь грань еще более зыбкая. Мало кто знает, что происходит у него за стеной или этажом выше. Запрет или разрешение на домашний майнинг проблему, если она вообще существует, никак не решат", — добавила она.

"Домашний майнинг не опасней кастрюли с пельменями на плите, так что не надо наводить паники. В отведенные законом 5 КВт на квартиру человек может делать все, что хочет, соблюдая текущее законодательство нашей страны. Основное отличие от промышленного майнинга в том, что домашние майнеры вступают в пулы, в сообщества, где распределяют между собой объемы. Сравнить можно с колхозами, вот только на этот раз все честно", — считает основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.