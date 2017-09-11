Костин назвал максимально возможными для ВТБ дивиденды в 50% прибыли

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ планирует в дальнейшем увеличивать размер дивидендных выплат в абсолютном выражении, но считает уровень в 50% чистой прибыли максимально возможным, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
"Дивиденды будем увеличивать. Не знаю, на сколько, потому что есть две точки зрения. С одной стороны, правительство считает, что нужно платить больше дивидендов. С другой стороны, Центральный банк, и я с ним солидарен, говорит, что – особенно в условиях санкций — у нас нет другого источника капитализации, кроме собственной прибыли, поскольку внешние рынки закрыты, а у российского правительства просить денег больше не хотим", — сказал Костин.
Глава ВТБ добавил, что если банк будет распределять прибыль целиком на дивиденды, то для роста капитала, развития бизнеса и роста портфеля не останется возможности. "Я думаю, что должен быть баланс. Дивиденды в размере 50% чистой прибыли я считаю максимально возможными", — отметил он.
Ранее в июне он сообщал, что банк при прогнозе прибыли в 100 миллиардов рублей в 2017 году может удвоить дивиденды. По итогам семи месяцев 2017 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 67,7 миллиарда рублей, увеличившись в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль ВТБ за 2016 год составила 51,6 миллиарда рублей.
ВТБ по итогам 2016 года выплатил дивиденды в размере 0,117 копейки на обыкновенную акцию (в целом 15,2 миллиарда рублей), 0,052 копейки на привилегированную акцию первого типа (11,1 миллиарда рублей) и 0,588849 копейки на привилегированную акцию второго типа (18,1 миллиарда рублей). С учетом ранее перечисленных в госбюджет 17,9 миллиарда рублей промежуточных дивидендов за 2016 год, общий объем дивидендных выплат за 2016 год составил 62,3 миллиарда рублей, что на 20% превышает чистую прибыль банка по МСФО и составляет 90% прибыли по РСБУ.
Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 миллиарда рублей. Он включает 12,96 триллиона обыкновенных акций (на 130 миллиардов рублей по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу. Также в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций первого типа (на 214 миллиардов рублей), принадлежащих Минфину РФ. АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций второго типа (на 307,4 миллиарда рублей).