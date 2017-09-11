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Экономика

Костин назвал максимально возможными для ВТБ дивиденды в 50% прибыли

16:2211.09.2017
(обновлено: 17:13 11.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава ВТБ Андрей Костин. Архивное фотоГлава ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ планирует в дальнейшем увеличивать размер дивидендных выплат в абсолютном выражении, но считает уровень в 50% чистой прибыли максимально возможным, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.

Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В правительстве РФ неоднократно обсуждалось предложение Минфина установить нормативный уровень выплаты дивидендов для компаний с госучастием на уровне не ниже 50% прибыли по МСФО. Однако позже власти приняли решение, что норматив выплаты дивидендов может обсуждаться с компаниями индивидуально с учетом, в частности, их инвестиционных программ.

"Дивиденды будем увеличивать. Не знаю, на сколько, потому что есть две точки зрения. С одной стороны, правительство считает, что нужно платить больше дивидендов. С другой стороны, Центральный банк, и я с ним солидарен, говорит, что – особенно в условиях санкций — у нас нет другого источника капитализации, кроме собственной прибыли, поскольку внешние рынки закрыты, а у российского правительства просить денег больше не хотим", — сказал Костин.

Глава ВТБ добавил, что если банк будет распределять прибыль целиком на дивиденды, то для роста капитала, развития бизнеса и роста портфеля не останется возможности. "Я думаю, что должен быть баланс. Дивиденды в размере 50% чистой прибыли я считаю максимально возможными", — отметил он.

Глава ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Топ-менеджер напомнил, что прибыль банка растет. "Сейчас прибыль резко растет. Если в позапрошлом году прибыль была ноль, в прошлом — 50 миллиардов, в этом — 100 миллиардов. Я думаю, что мы выходим спокойно на эту сумму. В следующем году – 150 миллиардов рублей", — сказал Костин.

Ранее в июне он сообщал, что банк при прогнозе прибыли в 100 миллиардов рублей в 2017 году может удвоить дивиденды. По итогам семи месяцев 2017 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 67,7 миллиарда рублей, увеличившись в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль ВТБ за 2016 год составила 51,6 миллиарда рублей.

ВТБ по итогам 2016 года выплатил дивиденды в размере 0,117 копейки на обыкновенную акцию (в целом 15,2 миллиарда рублей), 0,052 копейки на привилегированную акцию первого типа (11,1 миллиарда рублей) и 0,588849 копейки на привилегированную акцию второго типа (18,1 миллиарда рублей). С учетом ранее перечисленных в госбюджет 17,9 миллиарда рублей промежуточных дивидендов за 2016 год, общий объем дивидендных выплат за 2016 год составил 62,3 миллиарда рублей, что на 20% превышает чистую прибыль банка по МСФО и составляет 90% прибыли по РСБУ.

Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 миллиарда рублей. Он включает 12,96 триллиона обыкновенных акций (на 130 миллиардов рублей по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу. Также в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций первого типа (на 214 миллиардов рублей), принадлежащих Минфину РФ. АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций второго типа (на 307,4 миллиарда рублей).

Читайте полный текст интервью с Андреем Костиным >>

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© РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин о поддержке банковского сектора правительством РФ
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