Костин назвал максимально возможными для ВТБ дивиденды в 50% прибыли

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ планирует в дальнейшем увеличивать размер дивидендных выплат в абсолютном выражении, но считает уровень в 50% чистой прибыли максимально возможным, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.

В правительстве РФ неоднократно обсуждалось предложение Минфина установить нормативный уровень выплаты дивидендов для компаний с госучастием на уровне не ниже 50% прибыли по МСФО. Однако позже власти приняли решение, что норматив выплаты дивидендов может обсуждаться с компаниями индивидуально с учетом, в частности, их инвестиционных программ.

"Дивиденды будем увеличивать. Не знаю, на сколько, потому что есть две точки зрения. С одной стороны, правительство считает, что нужно платить больше дивидендов. С другой стороны, Центральный банк, и я с ним солидарен, говорит, что – особенно в условиях санкций — у нас нет другого источника капитализации, кроме собственной прибыли, поскольку внешние рынки закрыты, а у российского правительства просить денег больше не хотим", — сказал Костин.

Глава ВТБ добавил, что если банк будет распределять прибыль целиком на дивиденды, то для роста капитала, развития бизнеса и роста портфеля не останется возможности. "Я думаю, что должен быть баланс. Дивиденды в размере 50% чистой прибыли я считаю максимально возможными", — отметил он.

Топ-менеджер напомнил, что прибыль банка растет. "Сейчас прибыль резко растет. Если в позапрошлом году прибыль была ноль, в прошлом — 50 миллиардов, в этом — 100 миллиардов. Я думаю, что мы выходим спокойно на эту сумму. В следующем году – 150 миллиардов рублей", — сказал Костин.

Ранее в июне он сообщал, что банк при прогнозе прибыли в 100 миллиардов рублей в 2017 году может удвоить дивиденды. По итогам семи месяцев 2017 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 67,7 миллиарда рублей, увеличившись в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль ВТБ за 2016 год составила 51,6 миллиарда рублей.

ВТБ по итогам 2016 года выплатил дивиденды в размере 0,117 копейки на обыкновенную акцию (в целом 15,2 миллиарда рублей), 0,052 копейки на привилегированную акцию первого типа (11,1 миллиарда рублей) и 0,588849 копейки на привилегированную акцию второго типа (18,1 миллиарда рублей). С учетом ранее перечисленных в госбюджет 17,9 миллиарда рублей промежуточных дивидендов за 2016 год, общий объем дивидендных выплат за 2016 год составил 62,3 миллиарда рублей, что на 20% превышает чистую прибыль банка по МСФО и составляет 90% прибыли по РСБУ.

Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 миллиарда рублей. Он включает 12,96 триллиона обыкновенных акций (на 130 миллиардов рублей по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу. Также в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций первого типа (на 214 миллиардов рублей), принадлежащих Минфину РФ. АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций второго типа (на 307,4 миллиарда рублей).

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