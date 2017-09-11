Костин рассказал, сколько ВТБ ежегодно тратит на развитие IT

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ежегодные расходы ВТБ на информационные технологии составляют порядка 850 миллионов долларов, банк планирует их наращивать, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
"Не думаю, что банки станут придатками к финтеховским компаниям. У банков достаточно средств и мозгов, чтобы поставить на службу себе те наработки и то, что происходит в области финансовых технологий", — считает топ-менеджер.
При этом он отметил, что банкам придется наращивать расходы в этой сфере. "Я беседовал с крупнейшими американскими банками. Они признают, что больше тратят на защиту, чем на развитие этих технологий. Задача очень важная, потому что технологии развиваются очень быстро", — пояснил глава ВТБ.
"В целом, пока проблема не столь существенна, но мошенники совершенствуются, они тоже овладевают новыми технологиями. Наши хакеры, если верить американской пропаганде, — самые лучшие в мире. Но мы видим, что не только российские хакеры, много атак идет из-за рубежа, из тех же Соединенных Штатов, на наши системы, но пока они выдерживают, и я надеюсь, что так и будет дальше. Мы действительно будем увеличивать расходы или более рационально их использовать", — заключил он.
По статистике регулятора, за предыдущий год удалось предотвратить хищения со стороны сетевых злоумышленников на сумму более 3 миллиардов рублей.