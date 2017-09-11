Костин рассказал, сколько ВТБ ежегодно тратит на развитие IT

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ежегодные расходы ВТБ на информационные технологии составляют порядка 850 миллионов долларов, банк планирует их наращивать, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.

"Наши расходы на IT составляют порядка 850 миллионов долларов в год. А Сбербанк говорил, что он тратит больше миллиарда. Но все равно JP Morgan тратит 9 миллиардов долларов, поэтому есть смысл посмотреть, что они там изобретут. Не надо все изобретать самим. Надо уметь быстро внедрять появившиеся в мире новые разработки", — сказал Костин.

"Не думаю, что банки станут придатками к финтеховским компаниям. У банков достаточно средств и мозгов, чтобы поставить на службу себе те наработки и то, что происходит в области финансовых технологий", — считает топ-менеджер.

При этом он отметил, что банкам придется наращивать расходы в этой сфере. "Я беседовал с крупнейшими американскими банками. Они признают, что больше тратят на защиту, чем на развитие этих технологий. Задача очень важная, потому что технологии развиваются очень быстро", — пояснил глава ВТБ.

Костин подчеркнул, что ВТБ фиксирует большое количество хакерских атак, но в последние годы ни одна из них не увенчалась успехом — они все были отбиты. "Что касается мошенничества, да, оно есть. Но примерно две трети, если не три четверти, этих попыток мы либо их предотвратили, либо мы эти деньги вернули", — указал Костин.

"В целом, пока проблема не столь существенна, но мошенники совершенствуются, они тоже овладевают новыми технологиями. Наши хакеры, если верить американской пропаганде, — самые лучшие в мире. Но мы видим, что не только российские хакеры, много атак идет из-за рубежа, из тех же Соединенных Штатов, на наши системы, но пока они выдерживают, и я надеюсь, что так и будет дальше. Мы действительно будем увеличивать расходы или более рационально их использовать", — заключил он.

В июне в ЦБ говорили, что ущерб от действий хакеров в России по итогам 2017 года может уменьшиться, такой прогноз подкрепляется более оптимистичными данными за истекший период текущего года. Объем несанкционированных переводов денежных средств со счетов юридических лиц в 2016 году, по данным Банка России, по сравнению с 2015 годом сократился в два раза, до 1,9 миллиарда рублей, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт — на 6%, составив чуть более 1 миллиарда рублей.

По статистике регулятора, за предыдущий год удалось предотвратить хищения со стороны сетевых злоумышленников на сумму более 3 миллиардов рублей.

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