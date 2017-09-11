Власти Смоленщины выделили 8 млн рублей на поддержку начинающих фермеров

СМОЛЕНСК, 11 сен — РИА Новости. Власти Смоленской области выделят из регионального бюджета восемь миллионов рублей на поддержку начинающих фермеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"На конкурсный отбор было подано девять заявок от начинающих фермеров. К участию допущены четверо из них. В результате победителями признаны индивидуальные предприниматели — главы крестьянских (фермерских) хозяйств из Дорогобужского, Ярцевского, Рославльского и Холм-Жирковского района", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для реализации проектов победителям конкурса понадобятся вложения собственных средств в размере 3,4 миллиона рублей. В течение полутора лет предприниматели будут проводить реконструкцию и модернизацию сельскохозяйственных помещений, приобретать технику, оборудование и молочный скот.

Планируется, что успешная реализация проектов позволит начинающим фермерам, в частности, увеличить поголовье дойного стада более чем на сто коров, объем реализации молока более чем на 570 тонн, создать дополнительные рабочие места, а также поднять среднемесячную заработную плату, пояснили в пресс-службе.

"Фермерам сегодня крайне непросто начинать свое дело без поддержки государства, в первую очередь, из-за высокой стоимости кормов и сельхозтехники. Программы по поддержке малых форм хозяйствования, разработанные в Смоленской области, помогают решить эти проблемы.

Бюджетные средства для начинающих фермеров должны стать значительным подспорьем в развитии собственных производств. Мы понимаем, что такая форма государственной поддержки крайне важна для смоленских аграриев, поэтому планируем продолжать эту работу и в дальнейшем", — отметил губернатор Алексей Островский.

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