Орешкин ожидает роста реальных зарплат в ближайшие три года на 10%

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в ближайшие три года должен составит около 10%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкина на совещании президента РФ с членами правительства.

"За трехлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%. Рост заработной платы крайне важен, потому что он позволяет привлекать и оставлять стране лучшие таланты, а в современной глобальной экономике конкуренцию всегда выигрывает тот, кто способен максимально эффективно, во-первых, реализовывать потенциал своих граждан, и, во-вторых, быть наиболее привлекательным местом для жизни и работы лучших талантов", — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития напомнил, что в текущем году плановый рост реальных заработных плат может превысить 3% (по текущему прогнозу социально-экономического развития — 3,1%), а в следующем году рост будет на уровне примерно 4% (3,9% — согласно прогнозу). По данным Росстата, реальные заработные платы в РФ в июле выросли на 4,6%. Рост показателя в январе-июле составил 3%.

"Нам, конечно, потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери доходов населения кризисных 2014-2015 годов, однако важно, что тот рост доходов, который сейчас начинается, основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на активном росте производительности труда", — добавил министр.

Орешкин считает что, учитывая рекордно низкую безработицу, которая, по прогнозу министерства, в трехлетней перспективе снизится до 4,7%, и неблагоприятные демографические тренды, именно рост производительности труда станет ключевым в обеспечении роста экономики и доходов населения в целом. Он также напомнил, что правительство предложило ряд мер, направленных на поддержку инвестиционной активности.

"(Приоритетный — ред.) проект, например, по росту производительности труда — это применение современных управленческих технологий на предприятиях, которые также будут позволять увеличивать выработку и доход на одного работника. Все это вместе будет складываться в картину, которая будет позволять наращивать и уровень заработных плат, и других доходов населения. Очень важно, чтобы именно рост производительности и рост заработных плат шли нога в ногу, чтобы этот рост был сбалансирован и устойчивый, и у нас не было провалов в дальнейшем", — подчеркнул он.