Медведев назвал проект бюджета на 2018 год "документом компромисса"

ГОРКИ, 11 сен — РИА Новости. Готовящийся проект бюджета РФ на 2018-2020 годы является "документом компромисса" между желанием запустить новые проекты и необходимостью "жить по средствам", продолжая оправдавшую себя политику по снижению зависимости бюджета и российской экономики в целом от цен на нефть, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Основными принципами бюджетной политики на ближайшие годы станет улучшение структуры расходов, этим мы занимаемся, и концентрация усилий на приоритетных проектах, о чем мы тоже договаривались, с низким, надеюсь, уровнем восприимчивости бюджета к скачкам цен на нефть, к инфляционным ожиданиям, а также со стабильными налоговыми и регуляторными условиями", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
Эти позитивные тенденции нужно закрепить и развить в рамках нового трехлетнего бюджета, добавил он.
Начиная с 2018 года в России будет применяться новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше базовой, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.