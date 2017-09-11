Медведев назвал проект бюджета на 2018 год "документом компромисса"

ГОРКИ, 11 сен — РИА Новости. Готовящийся проект бюджета РФ на 2018-2020 годы является "документом компромисса" между желанием запустить новые проекты и необходимостью "жить по средствам", продолжая оправдавшую себя политику по снижению зависимости бюджета и российской экономики в целом от цен на нефть, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Основными принципами бюджетной политики на ближайшие годы станет улучшение структуры расходов, этим мы занимаемся, и концентрация усилий на приоритетных проектах, о чем мы тоже договаривались, с низким, надеюсь, уровнем восприимчивости бюджета к скачкам цен на нефть, к инфляционным ожиданиям, а также со стабильными налоговыми и регуляторными условиями", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Благодаря такой стратегии нам уже в большей степени удалось купировать последствия внешних шоков, увести экономику от спада, вывести экономику на траекторию роста, добиться низкой инфляции. Сейчас экономика развивается без серьезных дисбалансов, действительно снизилась зависимость от цен на нефть и газ. Для укрепления этой тенденции мы и утвердили новое бюджетное правило", — продолжил премьер.

Эти позитивные тенденции нужно закрепить и развить в рамках нового трехлетнего бюджета, добавил он.

Начиная с 2018 года в России будет применяться новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше базовой, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.