Медведев поручил учесть последние тренды в экономике при подготовке бюджета

ГОРКИ, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству учесть последние тренды в экономике при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку.

"В целом мы уже по основным параметрам, что называется, договорились. Определились и с прогнозом, и с основными принципами бюджетной политики. Хотя очевидно, что жизнь не стоит на месте, нужно смотреть за всеми процессами, которые в экономике происходят", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Поэтому даже несмотря на наличие таких базовых договоренностей я просил бы всех, и министерство экономического развития, еще раз вернуться, посмотреть все тренды, которые сформировались в экономике, в том числе за последнее время, и постараться их учесть так, чтобы наш прогноз все-таки в наибольшей степени отражал реально сложившуюся картину", — отметил Медведев.