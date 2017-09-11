США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Отток средств не мешает росту российских активов, заявили эксперты

14:2511.09.2017
(обновлено: 14:28 11.09.2017)
01852
© РИА Новости / Роман ГалкинПерейти в фотобанкРабота инвестиционной компании. Архивное фотоРабота инвестиционной компании. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российские активы поднялись в цене летом, несмотря на умеренный отток средств из фондов, ориентированных на российские активы — благодаря покупкам российских игроков, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Позитивная конъюнктура на российском финансовом рынке сохранится в ближайшие недели, хотя риски коррекции стоит держать в уме, полагают эксперты.

Девушка разрезает пластиковую карту. Архивное фото
© Fotolia / Bacho Foto
Почти восемь миллионов россиян могут стать банкротами
Инвесторы за четыре недели, завершившиеся 30 августа, вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 95,9 миллиона долларов против оттока 26,1 миллиона в предыдущие четыре недели, свидетельствуют данные EPFR. При этом за неделю по 30 августа впервые за 4 недели был зафиксирован приток в 65,3 миллиона долларов.

Между тем, индекс РТС с 2 по 30 августа вырос на 6,2%. Рубль при этом повысился к доллару на 3,5%.

Местные покупатели

Рост финансовых индикаторов был обеспечен покупками российских инвесторов, считает Александр Головцов из ФК "Уралсиб".

"Местные спекулянты много покупали. Их оптимизм был виден из того, что сентябрьский фьючерс на индекс РТС постоянно держался выше спота. Это, в принципе, совсем нетипично для нашего рынка", — добавил он.

Отмеченный отток средств относительно небольшой, носит спекулятивный характер и не меняет общую позитивную картину, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Многие российские акции остаются существенно недооцененными по сравнению с иностранными аналогами. Например, "Газпром" по основным мультипликаторам недооценен примерно в 8 раз к американскому ExxonMobil", — добавил он.

Перспективы рынка

Позитивные тенденции на фондовом рынке сохранятся в ближайшие недели, поскольку в экономике — рост, статистика позитивная, геополитический негатив ослабел, цены на нефть растут, отметила Анна Кокорева из компании "Альпари".

"Кроме того, грядет закрытие реестра акционеров под выплаты промежуточных дивидендов, что привлечет инвесторов в акции. Соответственно в сентябре вероятен приток средств в фонды, ориентированные на российский рынок. Впрочем, отток-приток в размере 100 миллионов долларов в месяц — совершенно небольшие деньги, и это вполне обычное явления для любых фондов", — добавила она.

Укрепление рубля летом свидетельствует об увеличении инвестиций в российский рынок на фоне ожидания снижения ключевой ставки и консолидации рынка нефти, рассуждает Алексей Скабалланович из компании "Регион Эссет Менеджмент".

"К концу лета сложилось понимание, что введение дополнительных санкций откладывается на неопределённый срок, и Россия вернулась в общий тренд развивающихся рынков, на которых сейчас царит эйфория. При продолжении такой внешнеполитической линии нас ожидает дальнейший приток средств нерезидентов в основном на рынок ОФЗ, но часть средств дойдет и до акций. При этом произойдет закономерное укрепление курса рубля и повышение индекса ММВБ", — добавил он.

Следующая (после летней) волна ралли может произойти в нефтегазовом секторе фондового рынка РФ, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Банк России предлагает упорядочить предложения дилеров внебиржевого рынка
"Нефть выросла на 20% с летних минимумов, рубль за это время укрепился лишь на 5%. Таким образом, негативный эффект от укрепления рубля для экспортеров оказался гораздо меньше ожидаемого. В свою очередь, практически решенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ (15 ментября) сделает доступнее кредиты", — добавил он.

Впрочем, риски коррекции не стоит недооценивать.

"Назревающая коррекция развивающихся рынков после рекордного 20-месячного роста, вероятный откат нефти от сильного уровня сопротивления 55 долларов за баррель марки Brent и потенциальный отскок доллара против мировых валют за счёт закрытия коротких позиций, скорее всего, заставят спекулянтов продавать российские акции в ближайшие недели. За вторую неделю сентября по инерции ещё может быть зарегистрирован приток денег в российские фонды, но к концу месяца он наверняка сменится оттоком", — сказал Головцов из ФК "Уралсиб".

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена