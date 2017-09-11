Отток средств не мешает росту российских активов, заявили эксперты

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российские активы поднялись в цене летом, несмотря на умеренный отток средств из фондов, ориентированных на российские активы — благодаря покупкам российских игроков, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Позитивная конъюнктура на российском финансовом рынке сохранится в ближайшие недели, хотя риски коррекции стоит держать в уме, полагают эксперты.

Инвесторы за четыре недели, завершившиеся 30 августа, вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 95,9 миллиона долларов против оттока 26,1 миллиона в предыдущие четыре недели, свидетельствуют данные EPFR. При этом за неделю по 30 августа впервые за 4 недели был зафиксирован приток в 65,3 миллиона долларов.

Между тем, индекс РТС с 2 по 30 августа вырос на 6,2%. Рубль при этом повысился к доллару на 3,5%.

Местные покупатели

Рост финансовых индикаторов был обеспечен покупками российских инвесторов, считает Александр Головцов из ФК "Уралсиб".

"Местные спекулянты много покупали. Их оптимизм был виден из того, что сентябрьский фьючерс на индекс РТС постоянно держался выше спота. Это, в принципе, совсем нетипично для нашего рынка", — добавил он.

Отмеченный отток средств относительно небольшой, носит спекулятивный характер и не меняет общую позитивную картину, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Многие российские акции остаются существенно недооцененными по сравнению с иностранными аналогами. Например, "Газпром" по основным мультипликаторам недооценен примерно в 8 раз к американскому ExxonMobil", — добавил он.

Перспективы рынка

Позитивные тенденции на фондовом рынке сохранятся в ближайшие недели, поскольку в экономике — рост, статистика позитивная, геополитический негатив ослабел, цены на нефть растут, отметила Анна Кокорева из компании "Альпари".

"Кроме того, грядет закрытие реестра акционеров под выплаты промежуточных дивидендов, что привлечет инвесторов в акции. Соответственно в сентябре вероятен приток средств в фонды, ориентированные на российский рынок. Впрочем, отток-приток в размере 100 миллионов долларов в месяц — совершенно небольшие деньги, и это вполне обычное явления для любых фондов", — добавила она.

Укрепление рубля летом свидетельствует об увеличении инвестиций в российский рынок на фоне ожидания снижения ключевой ставки и консолидации рынка нефти, рассуждает Алексей Скабалланович из компании "Регион Эссет Менеджмент".

"К концу лета сложилось понимание, что введение дополнительных санкций откладывается на неопределённый срок, и Россия вернулась в общий тренд развивающихся рынков, на которых сейчас царит эйфория. При продолжении такой внешнеполитической линии нас ожидает дальнейший приток средств нерезидентов в основном на рынок ОФЗ, но часть средств дойдет и до акций. При этом произойдет закономерное укрепление курса рубля и повышение индекса ММВБ", — добавил он.

Следующая (после летней) волна ралли может произойти в нефтегазовом секторе фондового рынка РФ, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Нефть выросла на 20% с летних минимумов, рубль за это время укрепился лишь на 5%. Таким образом, негативный эффект от укрепления рубля для экспортеров оказался гораздо меньше ожидаемого. В свою очередь, практически решенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ (15 ментября) сделает доступнее кредиты", — добавил он.

Впрочем, риски коррекции не стоит недооценивать.

"Назревающая коррекция развивающихся рынков после рекордного 20-месячного роста, вероятный откат нефти от сильного уровня сопротивления 55 долларов за баррель марки Brent и потенциальный отскок доллара против мировых валют за счёт закрытия коротких позиций, скорее всего, заставят спекулянтов продавать российские акции в ближайшие недели. За вторую неделю сентября по инерции ещё может быть зарегистрирован приток денег в российские фонды, но к концу месяца он наверняка сменится оттоком", — сказал Головцов из ФК "Уралсиб".