Банк России предлагает упорядочить предложения дилеров внебиржевого рынка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Банк России намерен расширить определение дилерской деятельности, упорядочить предложения дилеров на внебиржевых фондовом и срочном рынках и ввести для этих секторов лицензирование, сообщила журналистам директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина. Эти предложения не касаются валютного и товарного рынков.

Снизить риски

"Дилерская деятельность ограничена в настоящее время куплей-продажей ценных бумаг на основе публичных твердых котировок, которые были сформулированы еще 20 лет назад. Определение дилерской деятельности необходимо расширить. Планируется ввести критерии профессиональной деятельности: по видам сделок (на основе публичной оферты вместо твердых публичных котировок) и по профессиональному характеру совершения сделок (на регулярной систематической основе с неопределенным кругом лиц с помощью программных средств и информационных сетей)", — сказала она.

"Ключевым является вопрос о критериях, на основании которых совершение сделок за свой счет будет относиться к лицензируемой деятельности. Нерегулируемая деятельность дилеров может нести для граждан вполне осязаемые риски потери денежных средств", — сказала она.

Как пояснила Селютина, в настоящее время активно развиваются направления, связанные с предложением массовых видов финансовых продуктов, с использованием информационных технологий: это могут быть интернет-магазины акций, иные площадки с удаленным использованием платформ для совершения сделок с ценными бумагами. Широкое распространение получили на рынке предложения внебиржевым инвесторам с финансовым рычагом: производные финансовые инструменты, а также сделки, в которых не происходит поставка базисного актива, а экономический результат зависит от цены этого актива, добавила она.

В докладе, предложенном для обсуждения профессиональному сообществу, также рассматриваются вопросы допуска к организованным торгам, деятельности маркет-мейкеров и другие. По итогам обсуждения с участниками рынка регулятор сформирует концепцию совершенствования регулирования дилерской деятельности.

Иностранные компании сейчас могут предлагать такие нелицензированные продукты, как, например, CFF (contract for fifference – контракт на разницу цен – ред.), RS (rolling spot contract, позволяющий закрывать позицию на конец дня, либо переносить ее на следующий день – ред.) продукты, отметила замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Ольга Шишлянникова.

"Тот механизм, который мы предлагаем, заставит и российские компании, если предлагают такие виды продуктов, получать лицензию и автоматически включится принцип, что вся юридическая деятельность на территории РФ осуществляется российскими юрлицами", — добавила она.