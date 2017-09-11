ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Розничный бизнес банка ВТБ с 11 сентября снизил ставки по потребительским кредитам и рефинансированию на 1-2 процентных пункта, сообщает кредитная организация в понедельник.
26.1%Да, уже купил так квартиру
9.7%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
19.2%Нет, но готов при снижении ставок
28.1%Принципиально не беру кредиты
16.9%Нет, мне не нужно покупать жилье
При рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых. При этом для клиентов, не относящихся к категории зарплатных или корпоративных, средняя ставка по этой программе снижена на 2 п.п.
"С 11 сентября розничный бизнес банка ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1-2 процентных пункта", — говорится в сообщении.
Как отмечает банк, за январь-август 2017 года клиенты оформили свыше 126 тысяч кредитов наличными на сумму более 68 миллиарда рублей, что почти на 20% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2016 годом в 3,5 раза и составил 33,4 миллиарда рублей. Программой воспользовались более 44 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 205 миллиардов рублей.