ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Розничный бизнес банка ВТБ с 11 сентября снизил ставки по потребительским кредитам и рефинансированию на 1-2 процентных пункта, сообщает кредитная организация в понедельник.

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9.7% Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос

19.2% Нет, но готов при снижении ставок

28.1% Принципиально не беру кредиты

16.9% Нет, мне не нужно покупать жилье Все опросы Голосовать

Корпоративным клиентам ВТБ кредиты наличными теперь доступны по фиксированной ставке 16,9% годовых. В случае, если такие клиенты работают в бюджетной сфере, ставка установлена на уровне 15,9%. Для зарплатных клиентов ВТБ ставка по-прежнему составляет 15,9% годовых (в рамках программы "Люди дела" — 14,9%), для внешних клиентов – от 16,9%.

При рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых. При этом для клиентов, не относящихся к категории зарплатных или корпоративных, средняя ставка по этой программе снижена на 2 п.п.

"С 11 сентября розничный бизнес банка ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1-2 процентных пункта", — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, за январь-август 2017 года клиенты оформили свыше 126 тысяч кредитов наличными на сумму более 68 миллиарда рублей, что почти на 20% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2016 годом в 3,5 раза и составил 33,4 миллиарда рублей. Программой воспользовались более 44 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 205 миллиардов рублей.