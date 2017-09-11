Строительство энергомощностей по ДПМ необходимо для Сибири, считают в СГК

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Модернизация энергомощностей в рамках следующей программы ДПМ — лучший вариант и для потребителей, и для генерирующих компаний, но в Сибири, возможно, потребуются более решительные действия, там нужна программа строительства новых мощностей. Такое мнение выразил РИА Новости гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

В России с 2010 года действует программа строительства новой генерации в рамках договоров предоставления мощности (ДПМ), которая гарантирует инвестору окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей за мощность. У части компаний платежи по ДПМ могут формировать около 60% выручки.

Однако эта программа вскоре завершается, поэтому в отрасли возникла дискуссия о том, необходимо ли ее продлевать для модернизации электростанций и в каком виде. По мнению главы "Роснано" Анатолия Чубайса, в нулевых годах стоявшего во главе реформы электроэнергетики, вывод устаревших электростанций из эксплуатации необходим, несмотря на то что резерв энергомощностей закончится к 2023-2024 годам.

В Сибири надо

"Во второй ценовой зоне (Сибирь – ред.) программа строительства новых электрических мощностей на принципах ДПМ актуальна и даже необходима. В этой части с Анатолием Чубайсом можно и нужно согласиться. В первой ценовой зоне – преждевременна. Возможно, в европейской части нужно не строить новые энергоблоки, а ограничиться модернизацией старых. Для потребителя это будет на порядок дешевле", — считает Кузнецов.

Ситуация с резервом электрической мощности, по словам гендиректора СГК, принципиально отличается в разных частях страны. В Сибири уже сейчас резерв мощности фактически отсутствует, востребованы все станции, в том числе и старые. Существующие ГЭС с учетом особенностей функционирования не всегда способны обеспечить недостающие объемы мощности.

"Так что если через пару лет, когда заработают заявленные "Русалом" заводы, и совпадут два фактора – низкая температура воздуха и малая водность, — то в системе совершенно точно возникнут нерешаемые проблемы", — отмечает Кузнецов.

В то же время, в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) наблюдается избыток мощности в десятки ГВт. Темпы вывода старых мощностей низкие, при этом продолжается строительство и ввод новых атомных блоков, что, по словам Кузнецова, только продолжает увеличивать избыток.