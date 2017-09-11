"Роснефть" готова к конструктивному диалогу с АФК "Система", заявил Сечин

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Роснефть" готова к конструктивному диалогу с АФК "Система", сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Я именно так понимаю посыл нашего президента (Владимира Путина – ред.) о том, что участники этого процесса — компании "Роснефть", "Башнефть" и АФК "Система" — должны выполнить решение суда, но при этом найти способ не оказать негативного воздействия на деятельность предприятий, акции которых находятся сейчас под судебным арестом, не допустить негативного влияния на экономику, не допустить дефицита услуг, связанных с работой этих компаний. Наша компания, безусловно, готова к таким конструктивным переговорам с АФК "Система", — сказал Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы готовы к организации кредитов для них, для того, чтобы они могли погасить все свои задолженности перед нами и дальше в спокойном режиме работать, имея все эти активы в своем периметре", — отметил Сечин.

Арбитраж Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" в рамках иска о взыскании в пользу дочерней "Башнефти" 170,6 миллиарда рублей убытков наложил арест на принадлежащие АФК "Система" и ее дочернему АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании", запретив распоряжение ими. Сам иск был частично удовлетворен в конце августа, суд взыскал с АФК в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей из требовавшихся 170,6 миллиарда рублей. АФК "Система" намерена обжаловать данное решение, "Роснефть" пока его анализирует. Тем временем наложенный в обеспечение иска арест активов остается в силе.

Уже после решения суда президент РФ Владимир Путин прокомментировал судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью", отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению президента, это пошло бы на пользу и обеим компаниям и экономике в целом.