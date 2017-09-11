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Экономика

Иран прогнозирует рост добычи нефти к 2022 году

08:5611.09.2017
(обновлено: 08:58 11.09.2017)
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© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник. Архивное фотоИранский нефтяник. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Иран ожидает увеличения добычи нефти до 4,5 миллиона баррелей в день к 2022 году, передает агентство Shana слова управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардора (Ali Kardor).

Директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Иран достигнет уровня добычи нефти в 4,5 миллиона баррелей в день в течение пяти лет", — цитирует агентство слова представителя NIOC. Увеличение добычи будет связано с ростом добычи на месторождении "Западный Карун" на 420 тысяч баррелей в день, а также еще на 280 тысяч баррелей в день с нефтяных месторождений в центральной и южной частях Ирана, пояснил Кардор.

На данный момент показатель добычи составляет 3,8 миллиона баррелей в день, указывается в сообщении. До введения против страны международных санкций Иран добывал нефть в объеме немногим более 4 миллионов баррелей в сутки. После снятия ограничений в январе 2016 года страна стремится увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций.

Добыча газа при этом достигнет 1,3 миллиарда кубометров газа в день, газового конденсата — 864 тысяч баррелей в день за тот же срок, также сообщил агентству Кардор. Рост произойдет за счет месторождения "Южный Парс". Производство сжиженного природного газа (СПГ) достигнет отметки в 10,5 миллиона тонн в год, этана — 8,8 миллиона тонн в год.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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"Южный Парс" — гигантское нефтегазовое месторождение, расположенное на шельфе центральной части Персидского залива, в 100 километрах от иранского побережья. Общие запасы газа составляют 12 триллионов кубометров.

NIOC — 100%-ное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. В сферу ответственности компании входит геологоразведка, добыча, транспортировка и экспорт сырой нефти, а также геологоразведка и добыча природного газа.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>

Расклад сил на мировом рынке нефти
© РИА Новости, Инфографика
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Расклад сил на мировом рынке нефти
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