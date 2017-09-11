Иран прогнозирует рост добычи нефти к 2022 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Иран ожидает увеличения добычи нефти до 4,5 миллиона баррелей в день к 2022 году, передает агентство Shana слова управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардора (Ali Kardor).
На данный момент показатель добычи составляет 3,8 миллиона баррелей в день, указывается в сообщении. До введения против страны международных санкций Иран добывал нефть в объеме немногим более 4 миллионов баррелей в сутки. После снятия ограничений в январе 2016 года страна стремится увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций.
Добыча газа при этом достигнет 1,3 миллиарда кубометров газа в день, газового конденсата — 864 тысяч баррелей в день за тот же срок, также сообщил агентству Кардор. Рост произойдет за счет месторождения "Южный Парс". Производство сжиженного природного газа (СПГ) достигнет отметки в 10,5 миллиона тонн в год, этана — 8,8 миллиона тонн в год.
NIOC — 100%-ное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. В сферу ответственности компании входит геологоразведка, добыча, транспортировка и экспорт сырой нефти, а также геологоразведка и добыча природного газа.
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