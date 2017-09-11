БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен — РИА Новости. Объем ремонтно-восстановительных работ на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье, где 24 августа была повреждена левобережная опора сегментного затвора и подтоплена пристанционная площадка, ориентировочно, определят к 26 сентября, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Отмечается, что после достижения отметки верхнего бьефа в 127 метров планируется установить плоский затвор для обследования поврежденного участка и определения объемов ремонтно-восстановительных работ.

"Ориентировочная дата достижения отметки 127 метров верхнего бьефа на Нижне-Бурейской ГЭС — к 26 сентября 2017 года. В понедельник на 6 часов утра по местному времени продолжается сработка Нижне-Бурейской ГЭС в нижний бьеф, объемом 1793 кубометров в секунду, что ниже разрешенных и безопасных для населенных пунктов ниже по течению",- информирует центр.

Ранее сообщалось, что необходимая для ремонта отметка будет достигнута к 15 сентября.

По данным Нижнебурейской ГЭС, 24 августа при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины ГЭС был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. Энергетики начали сработку Нижне-Бурейского водохранилища для ремонтно-восстановительных работ. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не обнаружено. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

Нижне-Бурейскую ГЭС компания "Русгидро" ввела в эксплуатацию в присутствии президента РФ Владимира Путина 3 августа. ГЭС строится с 2010 года на реке Бурея в Амурской области. Является контррегулятором Бурейской ГЭС — второй станции Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (четыре гидроагрегата, из которых запущены три), среднегодовая выработка — 1,65 миллиарда киловатт-часов. Помимо выработки электроэнергии важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов воды с Бурейской ГЭС.