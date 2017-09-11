В ТОР "Хабаровск" открылся завод по выпуску средств дезинфекции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сен — РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке завод по производству дезинфицирующих средств открылся в ТОР "Хабаровск", сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Проект реализует компания ООО "Профидез-ДВ", на площадке "Авангард" предусмотрено строительство нескольких промышленных комплексов по выпуску современных дезинфицирующих, стерилизующих и антисептических препаратов.

"Пока запущена первая очередь — смонтирован цех смешения и фасовки. В ближайшее время на заводе планируют освоить 40 наименований",- сообщает пресс-служба.

По словам губернатора региона Вячеслава Шпорта, чьи слова приводятся в сообщении, до сих пор в крае не было своего производства дезинфицирующих средств, при том, что потребность в них высокая.

"В первую очередь будут обеспечены запросы местных потребителей — учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования, предприятий общественного питания, ЖКХ. При этом стоимость товаров "Профидез-ДВ" позволит сэкономить миллионы рублей. Следующим этапом станет выход этой линейки на рынки АТР", — цитирует пресс-служба Шпорта.

Реализация проекта рассчитана на пять лет, за это время объем частных инвестиций должен составить 120 миллионов рублей, на предприятии будут работать 15 человек. Завод открылся в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и вице-спикера Государственной думы РФ Ирины Яровой.

Завод будет выпускать 360 тонн готовой продукции в год, в ближайшую десятилетку предприятие должно дать около 353 миллионов налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды