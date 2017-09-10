Москва заинтересована в энергетических проектах с Эр-Риядом, заявил Лавров

ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 10 сен — РИА Новости. Россия заинтересована в совместных энергетических проектах с Саудовской Аравией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российские экономоператоры, и мы подтвердили это нашим коллегам, заинтересованы и готовы к участию в совместных с Эр-Риядом проектах в энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, инфраструктурной и других перспективных областях, как на территории РФ, так и здесь — в Саудовской Аравии", — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.