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Экономика

Ципрас рассказал о положительных изменениях в экономике Греции

01:1110.09.2017
(обновлено: 01:32 10.09.2017)
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© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea BonettiПремьер-министр Греции Алексис Ципрас на открытии 82-й Международной выставки в СалоникахПремьер-министр Греции Алексис Ципрас на открытии 82-й Международной выставки в Салониках
© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti

САЛОНИКИ, 10 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что его правительству удалось сменить международное общественное мнение о Греции – экономика восстанавливается, ситуация улучшается, растёт интерес к стране в мире и растут инвестиции, а на смену образу Grexit пришёл образ Grinvest.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
Премьер Греции об экономическом кризисе: худшее позади

"Греция перевернула страницу. Мы покидаем Grexit, отправляемся в Grinvest", — заявил Ципрас, выступая с речью на открытии 82-й Международной выставки в Салониках.

По его словам, о том, что образ Греции изменился на Grinvest, ему сказал один из французских журналистов во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Афины.

Ципрас заявил, что престиж Греции восстанавливается, и об этом свидетельствуют визиты Макрона, президентов России Владимира Путина и США Барака Обамы, два его визита в Китай, который в этом году стал почетным гостем выставки в Салониках.

"Страна становится стратегическим партнером основных экономических держав планеты", — сказал премьер

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Yuri Gripas
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"Образ страны радикально изменился к лучшему, признаки выздоровления очевидны как для нас, так и для наших инвесторов и партнеров", — сказал он. Он говорил о положительных темпах роста, подчеркивая, что это отличный знак.

За шесть месяцев 2017 года рост составил 0,8%, а по итогам года ожидается в 2%, сообщил премьер.

В 2016 году прямые иностранные инвестиции были наибольшим за десять лет, и ожидается улучшение ситуации в 2017 году, поскольку за первые четыре месяца приток инвестиций составил 1,4 миллиарда евро. Темпы их роста являются исключительными. В соответствии с новым законом о развитии завершена оценка почти 800 новых инвестиционных проектов на сумму 2 миллиарда евро, сказал Ципрас.

Фондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris,
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Среди других источников финансирования он назвал выделение 11 миллиардов евро из европейского бюджета с 2015 года на приоритетные национальные проекты в энергетике, транспорте, инновациях и на развитие человеческого потенциала. Помимо этого 2 миллиарда евро выделяет европейский банк реконструкции и развития в рамках "плана Юнкера" по развитию малого и среднего бизнеса.

Среди положительных итогов Ципрас назвал рост туризма, который обеспечивает 20% доходов и даёт один миллион рабочих мест, значительное уменьшение безработицы и восстановление экспорта сельскохозяйственной продукции после эмбарго, введённого Россией в 2014 году.

Ципрас заявил также, что согласованная с кредиторами дорожная карта по сокращению госдолга даёт уверенность, что Греция в следующем году, после завершения третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро, выйдет из-под опеки кредиторов и откажется от политики затягивания поясов, которая проводилась семь лет.

"Через год мы откроем здесь 83-ю международную выставку, уже выйдя из меморандумов с кредиторами и из политики аскетизма",- заявил премьер Греции.

Греция с 2010 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе. Банкротство и выход Греции из еврозоны (Grexit) могли дестабилизировать всю европейскую финансовую систему. Сейчас госдолг Греции составляет более 320 миллиардов евро (180% ВВП). Для его обслуживания Греции получает кредиты в рамках программ помощи от группы международных кредиторов в обмен на жесткие реформы.

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