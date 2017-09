В Греции стартует международная экономическая выставка с 90-летней историей

САЛОНИКИ, 9 сен – РИА Новости, Геннадий Мельник. В северной столице Греции в субботу открывается 82-я Международная выставка TIF (Thessaloniki International Trade Fair) – важнейшее экономическое мероприятие страны, которое проводится уже более девяноста лет; TIF продлится до 17 сентября.

Официально откроет выставку вечером в субботу премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

В этом году выставка будет крупнейшей за последнее десятилетие: 1500 участников, 18 стран; почётным гостем стал Китай, подготовивший большую программу мероприятий в области бизнеса, экономики, культуры и досуга. В прошлом году почетной страной на TIF была Россия, а в следующем году – будут США.

Более 150 предприятий из Китая

Китай будут представлять 167 предприятий, семь из них ведут деятельность по всему миру: China Cosco Shipping Corporation, Китайский банк развития China Development Bank, Shehua Group Corporation Limited, Huawei Technologies Co. Ltd, Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE) Corporation, State Grid Corporation of Chin и Air China. Помимо ZTE, в Салоники приехали представители 23 высокотехнологичных компаний из Шанхая.

Греция возлагает особые надежды на сотрудничество и инвестиции из Китая, который уже вложил в греческую экономику сотни миллионов евро. Встречи B2B между греческим и китайским предприятиями будут проходить каждый день, пройдёт форум "Инвестиционные возможности в Юго-Восточной Европе: тенденции и вызовы в энергетическом секторе".

Форум ЕАЭС – Греция

В рамках выставки 11 сентября пройдёт деловой форум "ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития", он состоится в рамках ежегодной международной выставки TIF Helexpo — важнейшего экономического мероприятия страны, которое проводится уже более девяноста лет.

Форум в Салониках должен стать первым шагом на пути реализации положений Совместной декларации о сотрудничестве Евразийской экономической комиссии и правительства Греции, подписанной в Москве 24 июня этого года. В мероприятии примут участие представители крупнейших бизнес-ассоциаций, ведущих компаний и структур. Ожидается и участие представителей правительства России.

Центр политической жизни

Салоники на период выставки становятся и центром политической жизни страны — по многолетней традиции сюда в начале сентября приезжает глава правительства, министры, лидеры политических партий с программными заявлениями.

В дни выставки в Салониках готовятся и акции протеста — в пятницу вечером прошли демонстрации полицейских, пожарных и сотрудников береговой охраны, а также нескольких профсоюзов. В субботу планируют митинговать представители левых политических партий и организаций.