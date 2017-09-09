Путин поручил пресечь ввоз контрафактной продукции легкой промышленности

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам принять меры по пресечению ввоза контрафактной продукции легкой промышленности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингу, Роспотребнадзору с учётом ранее данных поручений принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции лёгкой промышленности, в том числе контрафактной", — говорится в поручении.

Уточняется, что срок выполнения – до 1 февраля 2018 года. Ответственные: Юрий Чайка, Владимир Булавин, Александр Бортников, Владимир Колокольцев, Юрий Чиханчин и Анна Попова.

Помимо этого, Путин поручил Росстату, Минпромторгу России, ФТС России совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) разработать методику расчёта доли незаконно произведенного на территории РФ и незаконно ввезённого на территорию России товара в розничном товарообороте.

Согласно поручению, срок выполнения – 25 декабря 2017 года. Ответственными назначены Александр Суринов, Денис Мантуров и Владимир Булавин.