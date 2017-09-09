В Ханты-Мансийске вручили награды в рамках конкурса "Черное золото Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Церемония вручения наград ежегодного окружного конкурса "Черное золото Югры" состоялась в Ханты-Мансийске в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности, передает корреспондент РИА Новости.

Участие в церемонии приняли министр энергетики РФ Александр Новак и губернатор Югры Наталья Комарова. Глава Минэнерго, в частности, отметил, что в регионе сегодня добывается почти 45% всей российской нефти, назвав автономный округ центром нефтегазодобычи.

"С 1964 года на территории округа добыто 11,2 миллиарда тонн нефти, это колоссальная цифра, она стала реальной благодаря вашему труду. Несмотря на серьезные вызовы нефтяной отрасли, Югра не сдает свои позиции, твердо стоит на ногах", — добавил министр.

Губернатор Комарова отметила, что нефтегазовые компании ежегодно вводят в разработку новые месторождения и скважины, и для будущего отрасли в автономном округе создан серьезный задел.

"С сентября 2016 года передано в пользование 28 участков недр, расположенных на территории Югры, в том числе крупнейший лицензионный участок – Эргинское месторождение, права на пользование которым в июле этого года добился "Юганскнефтегаз". Таким образом, извлекаемые запасы по переданным участкам составляют более 200 миллионов тонн", — сообщила глава региона.

По итогам конкурса "Черное золото Югры" компанией года был признан "Сургутнефтегаз". Переходящий кубок и диплом победителя из рук губернатора получил генеральный директор предприятия Владимир Богданов. "Эта награда стала нашей в 12-й раз, и это признание 120 тысяч работников компании. В октябре нам исполнится 40 лет, поэтому еще раз выражаем благодарность за признание", — сказал он, принимая главный приз конкурса.

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