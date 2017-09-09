Губернатор Югры: в нефтедобыче нужно опираться на собственные технологии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Компаниям, занимающимся добычей углеводородов, необходимо опираться на отечественные технологии с целью снизить зависимость от внешних факторов, заявила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании в Ханты-Мансийске, посвященном реализации национального проекта создания комплекса технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты, передает корреспондент РИА Новости.

По словам губернатора Югры, нефтяные котировки накануне достигли максимальных показателей с начала года, однако работа профильных ведомств и в целом властей направлена на то, чтобы "как можно меньше зависеть от превратностей внешней конъюнктуры — ценовой и геополитической".

"Нам необходимо опираться на собственные технологии, на запас прочности, развивать отрасль в соответствии с долгосрочными национальными интересами. Один из таких интересов состоит в промышленной разработке трудноизвлекаемых запасов нефти на основе отечественных технологий, оборудования, кадрового потенциала, при этом мы предлагаем рассматривать автономный округ как большой пилотный полигон, стартовую площадку для выхода на промышленную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти вне зависимости от мест расположения месторождений", — заявила Комарова.

В ходе совещания министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что ряд стимулирующих мер, принятых правительством России в 2013 и 2014 годах, позволили увеличить добычу нефти на трудноизвлекаемых залежах. "Это сегодня дает свой эффект — мы имеем увеличение добычи до 37 миллионов тонн в целом на трудноизвлекаемых залежах", — заявил глава Минэнерго.

По итогам совещания правительство Югры и компания "Газпром нефть" подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает реализацию нацпроекта, направленного на разработку запасов баженовской свиты в Западной Сибири.

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