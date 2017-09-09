Глава делового совета РФ и Японии: японская экономика нуждается в России

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Отношения России и Японии в последний год переживают невиданный уровень активизации, японская экономика нуждается в сотрудничестве с РФ, чтобы вернуться к росту, считает Алексей Репик, возглавляющий деловой совет двух стран.

Япония стала одним из основных гостей Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке на этой неделе, а также промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Отношения России и Японии переживают невиданный уровень активизации. Если на первом этапе речь шла в основном о развитии федеральных проектов, которыми можно управлять в ручном режиме, потом это распространялось на приграничные территории Дальнего Востока, то сейчас все большее значение для успеха двустороннего взаимодействия приобретает установление межрегионального сотрудничества", — рассуждает Репик.

В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.

Деловые отношения

По словам Репика, префектуры Японии и регионы РФ начинают вместе искать возможности быть более конкурентоспособными, и японские компании рассматривают выход уже не только на Дальний Восток, но и на европейскую часть РФ.

В начале сентября российская бизнес-миссия посетила Японию.

"Мы приезжали в Хоккайдо как в самый большой и ближний к нам регион, плюс у Хоккайдо с Россией давние и хорошие отношения. Если вы прогуляетесь по Саппоро, вы увидите, что почти все вывески имеют перевод сначала на русский, потом на английский. Вы много видите даже во Владивостоке переведенных на японский язык указателей", — отметил Репик.

По его словам, бизнес-миссия была предпринята, чтобы не только решить вопрос взаимодействия с отдельной префектурой, но и сформировать перед Годами России и Японии некий "шаблон" таких деловых визитов. В поездке приняли участие бизнесмены из пищевой промышленности, крупного мебельного ритейла, биотеха, строители.

"Да, мы знаем, что ведение бизнеса с Японией требует терпения, но мы хотим, чтобы пакет проектов был широк, тогда больше результата мы получим не через три года, а в ближайшие месяцы", — сказал президент "Деловой России" Репик в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, так называемого центра экспертизы поведения японского бизнеса в России фактически нет, людей, чувствующих Японию, пока мало, отчасти это связано и с отношением региональных властей.

"Инвестклимат на Дальнем Востоке не достигнет необходимых показателей, и никакие институциональные решения, принятые на федеральном уровне в части ТОРов, не заработают, пока команды субъектов не будут по-настоящему дружелюбны по отношению к новым компаниям и инвесторам. Многие живут в своем мире региональной экономики и часто ко всему новому относятся очень осторожно и аккуратно", — полагает Репик.

Тема Курил

Антагонизма по отношению к РФ и бизнесу в Японии нет, была ранее настороженность, связанная с недостатком информации о России, считает глава делового совета.

"Тема Курильских островов для бизнеса не так актуальна. Да, когда мы приезжаем на Хоккайдо, на резиденции губернатора висит лозунг "Верните Курильские территории". На мои вопросы, зачем нас встречать такими лозунгами, нам говорят, что они здесь 30 лет висят, и тот, кто их снимет, уже не будет губернатором. Мы понимаем, что это болевая точка для Японии, но она очень сильно раздута СМИ", — рассуждает собеседник агентства.

"Я уверен, что японская экономика нуждается в России не только как в рынке сбыта, не только как в ресурсной базе, она нуждается в альянсе с Россией, чтобы вернуться к росту", — подчеркнул Репик.

Япония за последние 15-20 лет упустила много возможностей, и "абэномика" как раз про то, как эти возможности снова найти, полагает он.

"Япония стоит перед выбором — быть в обойме или продолжать сокращать свою долю в мировом валовом продукте. Вместе с Россией шанс переломить ситуацию есть. Нас там ждут и видят", — сказал Репик.