Городской округ Троицк сохранил статус наукограда еще на 15 лет

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, продляющее статус наукограда городского округа Троицк еще на 15 лет, документ опубликован на сайте кабмина.

Троицк получил статус наукограда в 2012 году сроком на пять лет. При этом в справке к документу отмечается, что статус может быть сохранен, если научно-производственный комплекс наукограда соответствует определенным критерием и у него есть утвержденная стратегия социально-экономического развития муниципального образования.

Соответствующая стратегия городского округа Троицк утверждена на период до 2032 года. Также науко-производственный комплекс является градообразующим. Его основные направления — индустрия наносистем, науки о жизни, информационно-телекоммуникационные технологии, транспортные и космические системы и так далее. Более того, численность работников организаций НПК составляет 54% от общей численности работников Троицка.

"Таким образом, городской округ Троицк соответствует критериям, установленным Федеральным законом №70-ФЗ. Подписанным постановлением за городским округом Троицк сохранён статус наукограда сроком на 15 лет", — говорится в справке к документу.

В настоящее время статус наукограда имеют или претендуют на него около 10 городов Московской области, в том числе Дзержинский, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Зеленоград, Климовск, Королев, Красноармейск, Лыткарино, Менделеево, Оболенск, Протвино, Пущино, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Юбилейный.