Городской округ Троицк сохранил статус наукограда еще на 15 лет

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, продляющее статус наукограда городского округа Троицк еще на 15 лет, документ опубликован на сайте кабмина.
Соответствующая стратегия городского округа Троицк утверждена на период до 2032 года. Также науко-производственный комплекс является градообразующим. Его основные направления — индустрия наносистем, науки о жизни, информационно-телекоммуникационные технологии, транспортные и космические системы и так далее. Более того, численность работников организаций НПК составляет 54% от общей численности работников Троицка.
В настоящее время статус наукограда имеют или претендуют на него около 10 городов Московской области, в том числе Дзержинский, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Зеленоград, Климовск, Королев, Красноармейск, Лыткарино, Менделеево, Оболенск, Протвино, Пущино, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Юбилейный.